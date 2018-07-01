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Вы хотите построить или купить готовый быстровозводимый модульный гараж из сэндвич панелей под ключ, узнать его цену и, возможно, посмотреть фото уже построенных изделий? В этом Вам поможем мы, ООО ПанелиСтрой, организация с девятилетним опытом строительства подобных сооружений. Мы производим полный цикл строительства необходимых Вам гаражей, от закладки фундамента до устройства кровли. В процессе возведения, мы используем самые качественные материалы, сэндвич панели и комплектующие от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Больше о нашем предприятии Вы можете узнать на странице «О нас».
Гаражи, которые мы строим, имеют одно- или двускатную крышу и могут быть на одно или два машиноместа. Иногда строят гаражи на несколько автомобилей. Фундамент может быть из монолитных плит, ленточный или подушка из армированного бетона толщиной 15-20 см. Каждый вид фундамента имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Стены возводятся из сэндвич панелей толщиной 50-80 мм. Кровельные панели имеют толщину 50-100 мм, наполнитель полистирол или минеральная вата.
Конструкция гаража
Каркас стандартного варианта гаража изготовлен из профильной трубы 60х60х3 или 80х80х3 мм, несущие фермы 60х40х2 или 80х40х2 мм.
Тип фундамента можно подобрать исходя из вида грунта, местности и архитектурных решений.
Для нестандартного проекта, возможно использовать металлопрокат большего сечения и сэндвич панели различных размеров и наполнителей.
Широкий спектр цветовых решений для сэндвич панелей.
А так же Вы получаете:
У нас собственное производство металлоконструкций. Мы можем изготовить любой размер гаража по Вашему желанию
Время монтажа занимает 3-5 рабочих дней взависимости от размера гаража
Все используемые материалы сертифицированы и зарекомендовали себя.
Так как сэндвич панель уже обработана полимерным покрытием пользоваться гаражом можно уже после монтажа.
Возведение полноценного здания из сэндвич панелей на 30 % дешевле, чем постройка из кирпича или блоков
Экономия на обогреве помещения т.к. сэндвич панель в 3-4 раза лучше удерживает тепло чем кирпич, бетон, блок и дерево.
На долговечность конструкций погода и климат не оказывают никакого влияния, а так же не подвергается влиянию грибка и плесени.
1 какой гараж вам нужен?
- на одну
машину
- гараж с
хоз.блоком
- на две
машины
- на две машины с одними широкими воротами
- гараж
с навесом
- Гараж-пристройка к дому
- со вторым
этажом
- гараж для
самостоятельной сборки
2 Выберите тип крыши
- двускатная
кровля
- скат кровли
в сторону
- скат кровли
назад
3 выберите цвета
Всегда в наличии следующие цвета сэндвич-панелей:
-
RAL 1014
Слоновая
кость
-
RAL 1015
Легкий
слоновый
-
RAL 1018
Желтый
цинк
-
RAL 3003
Красный
рубин
-
RAL 3005
Красное
вино
-
RAL 3011
Коричнево-
красный
-
RAL 5005
Синий
насыщенный
-
RAL 6002
Зеленый
лист
-
RAL 6005
Зеленый
мох
-
RAL 7004
Серый
-
RAL 7005
Мышиный
-
RAL 8017
Коричневый
шоколад
-
RAL 9002
Серо-белый
-
RAL 9003
Белый
-
ДИКИЙ КАМЕНЬ
-
ДУБ АНТИЧНЫЙ
-
ДУБ
-
ЗОЛОТОЙ ОРЕХ
-
КВАРЦЕВЫЙ СЛАНЕЦ
-
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
-
ОРЕХ
Сроки возведения, условия доставки и монтажа зависят от выбранных Вами видов комплектующих и рассчитываются индивидуально. Каждый заказ и обстоятельства заказчика уникальны. Часто самостоятельно человеку трудно оценить масштаб, выбрать подходящую характеристику, рассчитать размеры и затраты, в этом случае, не колеблясь ни секунды, Вы можете связаться с нами по нашим контактам и мы с радостью поможем Вам в выборе фундамента, вида крыши, подготовке технического задания, рассчитаем цену и ответим на все Ваши вопросы.
Сопоставление фундаментов — свайновинтовой и бетонная плита.
Вкручивание винтообразных свай намного легче и быстрее заливки бетонной плиты. К примеру, для строительства фундамента под здание 6х7 нужно от 4 до 7 дней. В это время будет проводится целый ряд мероприятий — земельные работы, отсыпка, трамбовка песочной подушки, укладка пароизоляции, двойное армирование арматурой, и наконец, заливка бетонной плиты. Впоследствии бетон набирает нужную крепость. Со свайновентовым фундаментом дела обстаят намного проще: после монтажа свай, на следующий день можно проводить монтаж основного каркаса здания, а затем и сэндвич панелей
Сооружение из сэндвич панелей имеет возможность монтажа на плиту — в данном случае у вас уже будет готов пол в гараже. Наша компания имеет большущий навык монтажа обоих типов оснований — можем устроить как плитное, так и свайновинтовое основание, исходя из ваших пожеланий и требований
Если Вы не пугаетесь физического труда, есть соответствующий опыт и желание, то Вы можете самостоятельно построить гараж из сэндвич панелей своими руками. В таком случае Вам нужны будут только материалы и комплектующие. Все необходимое Вы можете приобрести у нас самовывозом или с доставкой по доступным ценам. О ценах, наличии продукции и условиях доставки Вы можете узнать, позвонив нам по телефонам, указанным в контактах.
Отзывы клиентов
Так же наша компания ООО «ПанелиСтрой» осуществляет поставку сэндвич панелей и фасонных элементов
Сэндвич панель стеновая с минераловатным утеплителем толшина панели от 60 мм. до 350 мм. Рабочая ширина панели 1190 мм. и 1000 мм. Стоимостью от 1150 рублей за м2 в зависимости от объема.
Сэндвич панель кровельная с минераловатным утеплителем толшина панели от 60 мм. до 350 мм. рабочая ширина панели 1000 мм. Стоимостью от 1200 рублей за м2 в зависимости от объема.
Сэндвич панель стеновая с утеплителем пенополистирол толшина панели от 60 мм. до 350 мм. Стоимостью от 1100 рублей за м2 в зависимости от объема.
Сэндвич панель кровельная с утеплителем пенополистирол толшина панели от 60 мм. до 350 мм. рабочая ширина панели 1000 мм. Стоимостью от 1170 рублей за м2 в зависимости от объема
ВНИМАНИЕ! На объем менее 100м2 наценка 12 000 руб. /партия.
Производство фасонных (доборных) элементов — от 520 руб./м2 (полиэстер 0,5 мм стандарный RAL в защитной пленке)
Монтаж сэндвич панелей от 450 р/м2
Стандартные цвета по RAL