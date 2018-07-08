Вы хотите построить или купить готовый быстровозводимый модульный гараж из сэндвич панелей под ключ, узнать его цену и, возможно, посмотреть фото уже построенных изделий? В этом Вам поможем мы, ООО ПанелиСтрой, организация с девятилетним опытом строительства подобных сооружений. Мы производим полный цикл строительства необходимых Вам гаражей, от закладки фундамента до устройства кровли. В процессе возведения, мы используем самые качественные материалы, сэндвич панели и комплектующие от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Больше о нашем предприятии Вы можете узнать на странице «О нас».

Гаражи, которые мы строим, имеют одно- или двускатную крышу и могут быть на одно или два машиноместа. Иногда строят гаражи на несколько автомобилей. Фундамент может быть из монолитных плит, ленточный или подушка из армированного бетона толщиной 15-20 см. Каждый вид фундамента имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Стены возводятся из сэндвич панелей толщиной 50-80 мм. Кровельные панели имеют толщину 50-100 мм, наполнитель полистирол или минеральная вата.